"Mühendis çift"ten yapay zeka ve siber güvenlik yazılımları

KONYA (AA) - ENGİN ÖZEKİNCİ - Konya'da yaşayan bilgisayar mühendisleri Gamze ve Mehmet Özcan çifti, tamamen yerli olarak ürettikleri siber güvenlik, yapay zeka ve görüntü işleme yazılımları ile endüstri alanında faaliyet gösteren birçok firmanın ihtiyacını karşılıyor.

Selçuk Üniversitesi bünyesindeki Teknokent'te 2007 yılında firma kuran girişimci genç mühendisler, 2009 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından "Teknogirişim Sermayesi Desteği" alarak ürettikleri bulut dosya depolama, siber güvenlik, yapay zeka, gömülü sistem yazılımları ve akıllı makine kontrol yazılımları ile göz dolduruyor.



Ürettikleri yazılımlar ve projeler ile endüstri alanında faaliyet gösteren birçok kurum ve kuruluşun ihtiyacını karşılayan mühendislerin hedefi, Türkiye'nin yazılım konusunda dünyada söz sahibi olmasına katkı sağlamak.



Mühendislerden Mehmet Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle 11 yıldır yazılım sistemleri üzerine faaliyet yürüttüklerini söyledi.



- Şirketlerini üniversitede okurken kurdular



Şirketlerinde 20 bilgisayar mühendisinin çalıştığını belirten Özcan, şöyle konuştu:



"Eşimle 2007 yılında üniversitede iken işletmemizi kurduk. Yerli ve milli yazılımlar üretme konusuna ciddi anlamda eğildik. Bu kapsamda özellikle siber güvenlik ve yapay zeka yazılımları olmak üzere bulut dosya depolama, gömülü sistem ve akıllı makine kontrol yazılımları üretiyoruz. Bu yazılımların birçoğu da kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılıyor. 2009 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teknogirişim Sermayesi Desteği'ni aldık. Bu desteği alan ve günümüze kadar faaliyet göstermeye devam eden iki firmadan biriyiz."

- "WeTransfer'e rakip olarak 'Filegoes' programını çıkardık"



Özcan, yazılım konusunda ülkenin dünyada söz sahibi olması için çalışmaya devam ettiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu kapsamda dosya transferi için kullanılan 'WeTransfer'e rakip olarak 'Filegoes' programını çıkardık. Bu program WeTransfer'den her yönüyle çok daha iyi. Bunu Hollanda, ABD ve İngiltere gibi ülkelerin ürettiği yazılımlara karşı ürettik. Türkiye'de her gün yapılan yüz binlerce dosya transferini yabancı menşeili bir programla değil, tamamen yerli olarak ürettiğimiz program sayesinde yapılmasını sağladık. Böylece dosya, bilgi ve belgelerimiz ülke içinde kalacak ve başka ülkeler tarafından görülmeyecek."

- Kurdukları ortaklıktan sonra evlendiler

Gamze Özcan da eşiyle 2007'de kurdukları ortaklıktan sonra evlendiklerini anlattı.



İki çocuk annesi Özcan, kızını 3 aylık iken yanlarında işe götürdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Kızım 5 yaşında ve 2,5 yaşında da bir oğlum var. Şirkette hem bilgisayar mühendisi olarak çalışıyorum hem de çocuklarıma annelik yapıyorum. Onlar burada kurduğumuz kreşte vakit geçirirken biz de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bazen çalıştığımız alanlara gelerek bizimle dolaşıyorlar. Amacımız yerli yazılımlar üreterek ülkemizi bir otorite haline getirmek. Bu kapsamda da üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz."