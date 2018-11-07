'Kayı'da hedef 1 liralık enerjiyle 100 kilometre

ERZİNCAN - BARIŞ YALÇINKAYA

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) eğitim gören 9 öğrencinin şehir içinde ya da kısa mesafelerde kullanılması amacıyla 2 ayda ürettiği ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın test sürüşünü yaptığı "Kayı" isimli yerli elektrikli otomobilin 100 kilometrelik mesafeyi 1 liralık enerji ile katetmesi amaçlanıyor.

Üniversitenin Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümünde eğitim gören 9 öğrenci, "Kısa mesafeli ulaşım aracı" projesi kapsamında elektrikli otomobil yapmaya karar verdi.

Üniversitenin yanı sıra Erzincan Valiliğinin de desteğiyle harekete geçen öğrenciler, yaklaşık 2 ayda söz konusu aracı üretti.

Saatte 30-40 kilometre hıza erişen ve 100 kilometrede 4 liralık enerji tüketen araca öğrencilerce "Kayı" adı verildi.

Yaklaşık 16 bin liraya mal olan Kayı'nın test sürüşünü ise bir süre önce üniversitenin 2018-2019 akademik yılı açılışı için üniversiteye gelen TBMM Başkanı Binali Yıldırım tarafından gerçekleştirildi.

Yıldırım'ın aracın test sürüşünü yapıp üzerine "Başarılarınızın devamını dilerim" yazarak imza atmasının gururunu yaşayan öğrenciler, aracın enerji maliyetini düşürmek için kolları sıvadı.

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, projenin mühendislik fakültesinde eğitim gören 9 öğrenci tarafından 2 ayda hayata geçirildiğini vurgulayarak, bunun gurur verici olduğunu söyledi.

Otomobilin kısa mesafe kullanımlarına çok uygun olduğunu dile getiren Levent, "Elektrikli ve akülü aracımız özellikle küçük alanlarda, kampüslerde ve bina içlerinde kullanılmaya uygun. Aracımızın güneş enerjisi ve şehir elektriği ile 5 saat gibi bir sürede şarj edilebilmesi ve 30-40 kilometre kadar hıza çıkabilmesi, en az 70 kilometre de menzili bulunması bizim için önemli kriterler." dedi.

Araca Yıldırım'ın baba ocağının adı verildi

Levent, TBMM Başkanı Yıldırım'ın aracı test ettiğini ifade ederek, "Sayın Yıldırım öğrencilerimizin yaptığı aracı test etme imkanı oldu. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Buna istinaden araca Yıldırım'ın doğduğu köy olan "Kayı" isminin verilmesini öğrencilerle kararlaştırdık ve araca Kayı adını verdik." bilgisini paylaştı.

Proje koordinatörü ve üniversitenin Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümünde görevli Dr. Öğretim Görevlisi Yunus Babacan da birçok üniversitede elektrikli araç yapıldığını ancak "Kayı"nın farklı amaçla üretildiğini aktardı.

Diğer daha atik ve hızlı gidebilen elektrikli araçlar üretmeye yöneldiğini kendilerinin ise herkesin alıp kullanabileceği, şehir içinde ucuza seyahat edebileceği bir araç üretmek için yola çıktıklarını anlatan Babacan, "İnsanların şehirler arası değil şehir içinde kullanabileceği bir araç üretmek istedik çünkü günlük hayatımızın çoğu şehrin içindeki hareketimizle oluşuyor. En önemli amacımız aracın düşük maliyetle seyahat yapılabilmesi ve kendi enerjisini üretebilmesiydi." dedi.

Elektrikli araç enerjisini de kendi üretiyor

Babacan, sade bir görünüme sahip aracın üretiminde kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"TBMM Başkanımız Yıldırım'da teveccüh gösterdi, ilgilendi, öğrencilerimize teşekkür etti. Öğrencilerimiz de araç için büyük emek gösterdiler. Tamamen yerli olan, güneşle şarj edilebilen güzel bir araç yaptılar. Tabii ilk aşaması yapılan araç daha da geliştirilecek. Bu araç şu an hem şehir şebekesinden şarj oluyor hem de güneş paneliyle kendini şarj edebiliyor. Tamamen güneşle ya da başka alternatif enerji kaynaklarıyla şarj olabilecek güzel bir araç yapıp halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz."

Projede yer alan, fakültenin elektronik bölümü son sınıf öğrencisi Mehmet Dağgöl, Kayı'nın motorunun 3 kilovat 4 beygir gücünde olduğunu ifade ederek, otomobilin 70 ile 130 kilometre arasında menzili bulunduğunu anlattı.

Dağgöl, "Aracımız 100 kilometrede 4 lira yakmaktadır. Biz bunu güneş panelleri ile ortalama olarak 1 ile 1 lira 50 kuruş gibi makul fiyata çekmeyi düşünüyoruz." dedi.

Yıldırım'ın aracı test etmesinden büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Aracı yaptığımızda büyük çapta bir siyasetçinin gelip test etmesini düşünmüyorduk, sadece sergilemeyi düşünüyorduk. Yıldırım'ın aracı kullanması bizim açımızdan gurur vericiydi. Ekip için de güzel bir şey oldu." ifadesini kullandı.

Projede yer alan öğrencilerden Ahmet Nişancı da aracın kompozit olan dış yüzeyini kendilerinin tasarladığını ve bunu kalıplara döküm yaparak oluşturduklarını ifade ederek, 2 kişilik aracın maliyetinin düşük kullanımının ise rahat olduğunu aktardı.

Nişancı projede 9 öğrenci olduklarını söyleyerek, "Aracımızı ilk Sayın Yıldırım'ın test etmesi oldukça gurur vericiydi. Kendi imzası ve notunu da sağ olsun kaportamızın üzerine attı." şeklinde konuştu.