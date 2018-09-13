AKSARAY (AA) - İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında ROKETSAN tarafından Aksaray'da düzenlenen programda, üniversite ve lise öğrencilerinden oluşan 28 takım, geliştirdikleri roketlerle yarışıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından 20-23 Eylül tarihlerinde düzenlenecek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun destek verdiği TEKNOFEST kapsamında, ROKETSAN desteğiyle Tuz Gölü çevresindeki Hisar Atış Merkezi'nde roket atış yarışması düzenlendi.

Anadolu Ajansının "Global iletişim ortağı" olduğu TEKNOFEST kapsamında, gençlerin teknolojiye ilgisini artırmak ve Türkiye'nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmada, lise, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin oluşturduğu 28 takım, dereceye girebilmek için mücadele ediyor.

- "Yarışmayı başarıyla bitirenleri bünyemizde görmeyi hedefliyoruz"

Yarışmanın Proje Koordinatörü Uğur Arkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun bir hazırlık sürecinden geçtiklerini söyledi.

Yarışmanın son aşamasında olduklarını belirten Arkun, şöyle konuştu:

"28 takım, 160 yarışmacımız son atış bazına katılmaya hak kazandılar ve bu hafta bu yarışmacılarımızı Hisar Atış Alanı'nda misafir ederek atışlarını gerçekleştiriyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz alan, profesyonel atış bölgesidir. Bu yarışmayı dünyada bir tane ülke düzenliyor. Türkiye bu büyüklükte bir yarışmayı düzenleyen ikinci ülke. Bunun sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Bu yarışmada amatörlere, lise ve üniversite öğrencilerine, roketçiliğin temel esaslarını, yani büyük bir roket tasarım ve geliştirmesinin tüm aşamalarını atışa kadar geçme imkanı tanıyoruz. Diğer bir güzellik, önemli parçaları biz destek olarak veriyoruz. Yarışmada tasarım ve geliştirme fasıllarında bizzat çalışıyorlar. Bu konuya meraklı, roket ve savunma sanayi ile ilgili genç nesillerin yetiştirilmesi yönünde bu yarışmadan çok büyük beklentilerimiz var. Bu yarışmayı başarıyla bitiren arkadaşlarımızı bünyemizde görmeyi hedefliyoruz."

İstanbul Gedik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Feriha Kuyumcu da yarışmaya 1 sene önce katılma kararı aldıklarını dile getirerek, yarışmada yaptıkları roketleri hakemlere sunacaklarını bildirdi.

Yarışmaya katılan lise öğrencisi Leyla Karaşın ise hedefinin 3 bin metreden yukarı çıkmak olduğunu aktararak, "İnşallah başarırız. Çok heyecan verici." diye konuştu.

Yarışma alçak ve yüksek irtifa olmak üzere 2 farklı kategoriden oluşuyor. Ödül kazanmayı hak edebilmek için yarışma komitesinden fırlatma onayı almış roketin sorunsuz bir şekilde ateşlenip rampadan çıkması gerekiyor.

Yarışmada, Ticari Roket Motorlu Alçak ve Yüksek İrtifa Kategorilerinde birincilere 40, ikincilere 30, üçüncülere 20'şer bin lira ödül verilecek.