ESOGÜ'den İHA sertifikası

ESKİŞEHİR (AA) - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından İHA 0 ve İHA 1 kategorilerinde "yetkili eğitim organizasyonu" olarak tanımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ESOGÜSEM) bünyesinde düzenlenen İnsansız Hava Aracı İHA-0 Ticari Pilot Sertifika Eğitimi tamamlandı.

ESOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, İHA tanıtımı, hava hukuku ve sorumluluklar, uçuş dinamiği ve uçuş prensipleri, ATC usulleri ve havacılık freyzolojisi, seyrüsefer ve operasyon, kumanda ve itki sistemleri, aviyonik sistemler ve bakım onarım gibi modülleri içeren 12 saatlik teorik eğitimi tamamlayan ve İHA simülatöründe uçuş denemeleri yapan İHA pilot adayları, ömür boyu geçerli İHA-0 Ticari Pilot Sertifikası almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen eğitim koordinatörü Tamer Savaş, yaptığı açıklamada, hem hava aracı sayısı hem de İHA pilot sayısının hızla arttığını belirterek, SHGM'nin 2016 yılında yayımladığı SHT-İHA talimatında, ticari kullanımlarda İHA pilot adaylarının eğitimini zorunlu kıldığını kaydetti.

ESOGÜ'deki eğitimlerin SHGM'nin SHT-İHA talimatına uygun olarak gerçekleştirildiğini anlatan Savaş, "Bu eğitimler ile amacımız İHA'ların ticari İHA pilot sertifikasına sahip pilotlarca uçurulmasını sağlamaktır. Üniversitemizdeki eğitimler ilerleyen günlerde de devam edecektir. İHA pilot adayları esogusem.ogu.edu.tr sitesini takip ederek konuyla ilgili bilgi alabilirler." diye konuştu.