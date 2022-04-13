Müge Anlı ile Tatlı Sert 13 Nisan 2022 Çarşamba günü saat yeni bölümüyle ekranlarda. Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümü canlı izleyebilirsiniz...

06: 15 Kuruluş Osman 08: 00 CANLI İZLE Kahvaltı Haberleri 10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13: 00 atv Gün Ortası 14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane 16: 00 Esra Erol'da 19: 00 atv Ana Haber 19: 20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar 20: 05 Kuruluş Osman 89.Bölüm 00: 25 Hakim 2.Bölüm 02: 30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel 02: 45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur 05: 25 İZLE Hz. Ömer - Yabancı Dizi

Müge Anlı ile Tatlı Sert Son Bölüm Detayları

1980 yılında 2 günlük bebekken Kocaeli'deki Fevziye camii avlusuna bırakıldığını düşünüyor... 42 yaşındaki Binnaz Günaydın biyolojik ailesini arıyor...

İki aylık aşk 180 bin liraya mal oldu. Derya Cihan'ın dolandırılma iddiası... İddiaların odağındaki kişi canlı yayında... İşe aldığı kadınlardan neden para aldılar?

Ali Toprak cinayetinde karar duruşması bugün.

Mehmet Aydın'ın kaybında dikkat çeken kuyular. 44 yaşındaki 3 çocuk babasına ne oldu?

Türkiye'nin her yerindeki izleyicilere akülü ve tekerlekli sandalye... İşe gidiyorum diyerek evden çıkıp kayıplara karışmıştı, 17 yaşındaki genç kız bulundu ve devlet korumasına alındı. 44 yaşındaki 3 çocuk babası Mehmet Aydın'a ne oldu? Yeğenlerinin şüphelendiği eşi canlı yayında... Mehmet Aydın'ın evine duvar örmesi için usta bulan kişi konuştu. 16 yaşındaki iki kayıp bulundu.''

Evli ve 3 çocuk babası komşusu tarafından kaçırıldı'' 20 yaşındaki Sibel günler sonra tekrar ailesinin yanında... Sibel'i kaçırdığı iddia edilen komşusu canlı yayında... Evli ve üç çocuk babası komşu, genç kızın ailesiyle yüzleşiyor... Ailesi, Sibel'i eve dönmesi için ikna edebilecek mi? Kayıp Mehmet Aydın'ın arkadaşı Yusuf Kipritci konuştu.

Müge Anlı'ya anlamlı ödül. 13 yaşındaki çocuk yayının ardından bulundu, anne ile kızı günler sonra birbirine kavuştu! Son alınan telefon sinyaline göre iz sürüldü, yanı başında bir tüfekle ölü bulundu. Üniversiteli Egemen'den acı haber... Dolandırılma iddiasında adı geçen kişinin komşusunun ayrı yaşadığı eşi canlı yayında...

''Sevgi İzi'' sayesinde iki kayıp Gaziantep ve İzmir'de bulundu. Telefon sinyali kesilmeden önce hangi noktalara gitti? 20 yaşındaki üniversiteli Hamit Egemen nerede? Hayali bir kadın için pahalıya patlayan evlilik hayali... 37 yaşındaki Mehmet Genç'in yıkılan hayalleri. 10 senelik yalnızlığı son bulsun istedi tüm servetini kaybetti. 3 çocuk babası Mehmet Aydın'a ne oldu? 44 yaşındaki Mehmet Aydın'a 12 yıldır ulaşılamıyor... 64 yaşındaki Burhan Yılmazcoşar'dan acı haber. Küçükçekmece gölü kenarında ölü bulundu.