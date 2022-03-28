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Rusya ve Ukrayna'dan ılımlı mesajlar

Ateşkes müzakereleri İstanbul'da

Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasındaki ateşkes müzakerelerinin 6. ayağına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

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ABD tam gaz

Savaşın faturası çok büyük

Ukrayna'da cephe hattında ve cephe gerisinde neler oluyor? Savaşın seyri ne yönde?

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ÖZEL HABER- Uyanık dolandırıcılar 'pes' dedirtti

Yerde bulduğu paradan dolandırıldı #dolandırıcılık

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ÖZEL HABER- Elektriksiz site

Günlerdir karanlıkta yaşıyorlar

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Dursun Zehir'i kim öldürdü?

Dursun Zehir 5 bin lira yüzünden mi öldürüldü?

Müge Anlı uzun zamandır izini sürüyordu. 71 yaşındaki Dursun Zehir'in korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Dursun Zehir nasıl, kim tarafından öldürüldü?

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ÖZEL HABER- Muska tuzağı

Dolandırıcılar bu kez ünlü Astrolog Filiz Özkol'un adıyla kandırdılar

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Kabinenin gündemi yoğun

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanıyor. Gündemde bayram ikramiyesi, gıda fiyatları ve Rusya - Ukrayna Savaşı var.



Rusya – Ukrayna Savaşı'nda 32. gün!

Rusya – Ukrayna Savaşı'nın 32. gününde de hem sahada hem de masada sıcak saatler devam etti. Füzeler Ukrayna şehirlerini vururken ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya sert uyarılar yaptı.



ÖZEL HABER - İki yıldır hayatı kabusa dönmüştü…

Ahmedişah Karaöksüz'ü mağdur eden tebligat oyununu atv Haber ortaya çıkarmıştı. Yaşadıklarına isyan eden Karaöksüz'ün hayatı kabusa dönmüştü. Karaöksüz'ün yaşadığı tebligat oyununu mahkeme bozdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayat pahalılığını aşacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde önemli mesajlar verdi. "Hayat pahalılığını aşacağız" diyen Erdoğan asgari ücrete ek zam konusunda da açıklama yaptı. İşte Erdoğan'ın mesajları.

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"Kiev ve Moskova 4 maddede anlaştı"

Rusya Ukrayna savaşında 30. gün

Yaptırımlar Rusya'nın saldırılarını durdurmuyor. Kiev çevresinden geri çekilen Rus birlikleri kentin kenar mahallelerini İskender ve Kalibr füzeleri ile vuruyor. Kayıplar artıyor. İşte savaşın 30. gününde yaşananlar.

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Durduk yere hayatları mahvoldu

ÖZEL HABER - Kargoda çekleri çalınınca…

Hiçbir suçları yokken kendilerini birden büyük bir borç batağının içinde buldular.

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İtiraf var, ceset yok

Dursun Zehir bilmecesi sürüyor

Dursun Zehir cinayetinde itiraf geldi ama ceset hala kayıp.