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Yola fırlayan domuza çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi
Nevşehir’de Ürgüp İstikametine Seyir Halindeki Otomobil, Önüne Fırlayan Domuza Çarpti. 1 Kişinin Yaralandığı Kazada Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi.
Asayiş 25.12.2019, 22:35
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Nevşehir’de Ürgüp istikametine seyir halindeki otomobil, önüne fırlayan domuza çarptı. 1 kişinin yaralandığı kazada otomobil kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri olay yerine inceleme yaparken, domuzun leşi ise olay yerinden kaldırıldı.
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