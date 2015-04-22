Yığılca’da Ev Yangını: 1 Ölü

Düzce’nin Yığılca ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, Aksaklar köyünde Ramazan Temizel’e ait 2 katlı ahşap evde akşam saatlerinde yangın çıktı. İlçe merkezine uzak olan Aksaklar köyündeki yangına Yığılca Belediyesi ve Orman İşletmesine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Sobadan çıktığı tahmin edilen ve bir anda ahşap evi saran yangında evde bulunan ve dışarı çıkamayan 56 yaşındaki Durcan Temizel hayatını kaybetti.Yığılca’da ilçesinde incelemelerde bulunan Vali Ali Fidan yangın haberini alınca Yığılca Kaymakamı Mehmet Özcan, Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ramazan Akça, Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Genel Sekreteri Muharrem Tozan ile birlikte yangın yerine giderek çalışmalarla ile ilgili bilgi aldı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.