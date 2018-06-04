Uzman çavuş boşanmak isteyen eşini öldürdü

Nevşehir’de bir uzman çavuş, boşanmak isteyen karısını tabancayla vurarak öldürdü. Zanlı daha sonra uygulama noktasında polise teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir eski Galericiler Sitesi’nde meydana gelen olayda, Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan 172. Zırhlı Tugayı’nda görev yapan Uzman Çavuş V.K., kendisinden boşanmak isteyen eşi Esra K.’yı araç içerisinde kendisine ait tabancayla vurarak öldürdü. V.K., daha sonra Terminal Kavşağı’ndaki uygulama noktasında görevli polislere eşini öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Polis tarafından gözaltına alınan uzman çavuş jandarma ekiplerine teslim edildi.

Esra K.’nın daha önce eşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2018, 21:29