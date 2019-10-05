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Ürgüp’te trafik kazası: 1 yaralı
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken ters dönen araç vatandaşların yardımıyla çekiciye yüklendi.
Asayiş 05.10.2019, 18:09 05.10.2019, 18:21
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken ters dönen araç vatandaşların yardımıyla çekiciye yüklendi.
Kaza saat 15.00 sıralarında Ürgüp Mustafapaşa yolu arasında meydana geldi. A.Ç.E yönetimindeki 38 BH 115 plakalı hafif ticari araç E.D. yönetiminde ki 50 UA 400 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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