Tatvan’da İki Hırsız Yakalandı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde, bir evde hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis, 2 kişiyi yakaladı.Bitlis Valiliği’nden yapılan açıklamada, Tatvan’ın Saray mahallesinde bir evin balkonuna merdiven dayandığını gören vatandaşların emniyet güçlerini aradığı belirtildi. Açıklamada, olay yerine giden ekiplerin, evin balkon kısmına dayalı bir merdiven gördüğü belirtilerek şöyle denildi: "Güvenlik tedbiri alarak eve giren polisler, evde hırsızlık yaptığı iddia edilen K.K. ve Z.K.’yı suçüstü yakaladı. Şahısların üstünde yapılan aramalarda, toplam piyasa değeri 3 bin TL olan altın takı ve bir miktar toz halinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Z.K. isimli şahsın yapılan üst aramasında bir demir levye ve bir el feneri, bir kalibreli kuru sıkı toplu tabanca ve bu tabancaya ait 43 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.”