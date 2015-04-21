(Özel Haber) İş Adamından Hakan Şükür’e Hakaretten Suç Duyurusu

İş adamı Bekir Savram, bağımsız milletvekili Hakan Şükür’ün resmi twitter hesabı üzerinden kendisine attığı mesajlarla hakarette bulunulduğunu iddia ederek Şükür’den şikayetçi oldu.İş adamı Bekir Savram, bağımsız milletvekili Hakan Şükür’ün resmi twitter hesabı üzerinden kendisine hakaret ettiği iddiasıyla savcılığa başvurdu. Şükür’ün sosyal paylaşım sitesi üzerinden mesaj yolu ile de kendisine hakarette bulunduğunu savunarak, söz konusu iletilerin çıktısı ile savcılığa başvurdu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Savram, dilekçesinde, Hakan Şükür’ün kendisine hitaben, “Reza devlet mi öne yatanlara, sıfırlayanlara, hırsızlara yapıldı. Ne zamandan beri mali şubede darbe oluyor. Siyaset nire hırsızlık nire, böyle mi siyasetçi olunuyor arsız” diyerek hem kendisine hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan’a hakarette bulunulduğuna dikkat çekti. Savram, hakaret ve iftira içerikli mesajlar gönderen Şükür’ün TCK 125’inci maddesi üzerinden cezalandırılmasını talep etti.Savram dilekçesinde, “Grup Paralli”, “Babagonya” ve “Tapegonya Bölüm 4” isimli videoları gönderen Şükür’ün kişilik haklarına saldırıldığını beyan etti. Savram, “Ar namus demektir. Arsız ise namusuz demektir. Şüpheli bağımsız milletvekili Hakan Şükür şeref ve saygınlığımı rencide ederek hakaret ederek kişilik ve onuruma saldırmıştır” açıklamasında bulundu.