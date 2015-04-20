Oyun Salonu Hırsızlık Şüphelileri Serbest Kaldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir oyun salonundaki plazma ekranlar ile oyun makinelerini çaldıkları iddiası ile gözaltına alınan 3 hırsızlık zanlısı, denetimli serbestlik yasasından faydalanarak serbest bırakıldı.Hırsızlık olayı Kavaklık Mahallesi’nde gece meydana geldi. İddiaya göre geceleyin playstation salonuna giren M.A., V.A. ve O.C. 5 adet plazma TV ve 5 adet oyun makinesini alarak kaçtı. Ertesi gün oyun salonuna geldiğinde soyulduğunu anlayan iş yeri sahibi durumu polise bildirdi. Çevrede geniş çaplı inceleme yapan polis eşkalini belirlediği üç kişiden O.C. ile V.A.’yı kısa sürede yakaladı. Diğer hırsızlık zanlısı M.A. ise bir gün sonra yakalandı. Zanlıların plazma TV’leri sattıkları anlaşılırken, oyun makineleri ise evlerinde bulundu. Emniyette alınan ifadelerinin ardından önce savcılığa ardından da tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 zanlı, denetimli serbestlik yasasından faydalandırılarak serbest bırakıldı. Polisin ele geçirdiği çalınan eşyaların ise iş yeri sahibine teslim edileceği belirtildi.