Nevşehir’de çuvallar dolusu esrar ele geçirildi

Nevşehir’in Avanos ilçesinde bir otomobil içerisinde ve bahçede yapılan aramada çuvallar dolusu esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 5 çuval içerisinde Hint keneviri ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan M.K. ve T.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken şüphelilerin alınan ilk ifadesinde Avanos Bahçelievler mahallesinde bir ikamette ve Avanos-Gülşehir yolu üzerinde bulunan Alibey mevkiinde çiftlik evinde sökülmüş ve kurutulmuş kenevir bitkilerinin olduğunu söylediler.

Polis ekipleri tarafından ev ve araç içerisinde yapılan arama çalışmalarında 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet terazi, 2 adet çuval içerisinde toplada 2 kilo 725 gram Hint keneviri, 1 adet çuval içerisinde ve 2 adet kağıt kağıt torba içerinde toplamda 2 kilo 750 gram kubar esrar, 4 çuval içerisinde 176 dal kurutulmaya bırakılmış Hint keneviri, 1 adet çuval içerisinde 1 kilo 470 gram kubar esrar ele geçirilirken çiftlik evinde ve tarlada yapılan aramada ise 4 adet çuval içerisinde 21 kilo 650 gram kubar esrar, 4 adet çuval içerisinde 18 kilo 840 gram Hint keneviri, 227 kök boylar 3 metre olan Hint keneviri ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan arama sonrasında 21 kilo 565 gram Hint keneviri yaprağı, 25 kilo 870 gram esrar, 227 kök Hint keneviri ve 176 dal 50 cm boyunda Hint keneviri ele geçirilmiş oldu.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.K., D.K. ve T.K. ve M.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken şüphelilerden 3’ü adli işlem yapılmasının ardından serbest bırakılırken 46 yaşındaki M.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2019, 10:58