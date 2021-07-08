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Nevşehir şehidini binlerce kişi uğurladı
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Suriye’den açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Astçavuş Cihan Çifcibaşı’nın cenazesi, memleketi Nevşehir’de toprağa verildi.
Asayiş 08.07.2021, 14:31
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Suriye’den açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Astçavuş Cihan Çifcibaşı’nın cenazesi, memleketi Nevşehir’de toprağa verildi.
Şehidin cenaze törenine katılan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu, burada yaptığı konuşmada şehit ailesine başsağlığı dilerken, baba Resul Çiftcibaşı ile yakından ilgilendi.İl Müftüsü Celallettin Altunkaya’nın kıldırdığı cenaze namazı sonrasında şehit Çifcibaşı’nın naaşı, köy mezarlığına defnedildi.