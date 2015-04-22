Muş’ta Uyuşturucu Operasyonu

Muş’ta bir araçta yapılan aramalarda 1 kilo 450 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.Konuyla ilgili Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu madde satan, nakleden suç şebekeleri ve şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde, bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan aramada 1 kilo 450 gram toz esrar maddesi ele geçirilirken, E.E. isimli şahıs ile yaşı küçük M.İ.Ş. isimli şahıs gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından adli makamlara çıkartılan zanlılar tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu” denildi.