Son Dakika
Ticaret Bakanı Pekcan: Türk müteahhitlik firmalarının yurt dışındaki projelerinin tutarı 395 milyar dolara ulaştı
Mahalle bekçilerinin dikkati intiharı önledi
Nevşehir’de Köprüye Çikarak İntihar Etmek İsteyen Genci Mahalle Bekçilerinin Dikkati Kurtardı.
Asayiş 25.12.2019, 23:35
Nevşehir’de köprüye çıkarak intihar etmek isteyen genci mahalle bekçilerinin dikkati kurtardı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
2°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 25 Aralık 2019
|İmsak
|06:22
|Güneş
|07:50
|Öğle
|12:46
|İkindi
|15:12
|Akşam
|17:32
|Yatsı
|18:56