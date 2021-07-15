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Kızılırmak nehrinde kaybolan Afgan uyruklu gencin cansız bedenine ulaşıldı
Nevşehir’in Gülşehir ilçesinden geçmekte olan Kızılırmak nehrine serinlemek için giren ve bir süre gözden kaybolan Afgan uyruklu Masır Karımı’nın cansız bedenine ulaşıldı.
Asayiş 15.07.2021, 13:59 15.07.2021, 17:15
Nevşehir’in Gülşehir ilçesinden geçmekte olan Kızılırmak nehrine serinlemek için giren ve bir süre gözden kaybolan Afgan uyruklu Masır Karımı’nın cansız bedenine ulaşıldı.
Havanın kararması, suyun bulanık olması nedeniyle jandarma ve AFAD ekiplerinin dünkü çalışmasında sonuç alınamayınca, Ankara ve Mersin İl Emniyet Müdürlüklerinden dalgıç polisler bölgeye çağrılmıştı.