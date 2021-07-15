Kızılırmak nehrinde kaybolan Afgan uyruklu gencin cansız bedenine ulaşıldı

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinden geçmekte olan Kızılırmak nehrine serinlemek için giren ve bir süre gözden kaybolan Afgan uyruklu Masır Karımı’nın cansız bedenine ulaşıldı.

Dün, Eskiyaylacık köyü Bucak mevkiinde arkadaşları ile balık tutarken serinlemek için girdiği ırmakta kaybolan 26 yaşındaki Masır Karımı’nın cesedi, kaybolduğu yerden 25 metre uzakta bulundu. Ankara ve Mersin’den gelen dalgıç polislerce çıkarılan Karımı’nın cesedi, incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Havanın kararması, suyun bulanık olması nedeniyle jandarma ve AFAD ekiplerinin dünkü çalışmasında sonuç alınamayınca, Ankara ve Mersin İl Emniyet Müdürlüklerinden dalgıç polisler bölgeye çağrılmıştı.