Kız Arkadaşı Görüşmek İstemeyen Gencin İntihar Teşebbüsü

Antalya’da eski kız arkadaşının tedavi olduğu hastaneye gelen genç, kız arkadaşı kendisi ile görüşmek istemeyince eline aldığı jiletle ikinci kez intihar girişiminde bulundu.Edinilen bilgiye göre, bugün saat 15.30 sıralarında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi B Blok girişinde psikolojik sorunlar yaşayan Mesut A. (26), hastanede yoğun bakımda tedavi gören eski kız arkadaşını görmeye geldi. Kız ve yakınlarının görüşmeye izin vermemesi üzerine duruma sinirlenen genç, eline aldığı jilet ile kendine zarar vermeye başladı. Hastane güvenlik görevlileri polis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen polisler, hastane girişinde güvenlik önlemi alırken, bir yandan da Mesut A.’nın elindeki jileti bıraktırmak için uzun süre uğraştı. İkna çabası sonuçsuz kalan polis, psikologdan yardım istedi. Hastane girişine gelen psikolog da Mesut A.’yı iknada başarısız oldu. Yaklaşık iki saat süren ikna çabalarının ardından polis, Mesut A.’nın bir anlık dikkatsizliğinden yararlanarak etkisiz hale getirdi. Polis tarafından gözaltına alınan Mesut A. Fatih Polis Merkezi’ne götürüldü.Öte yandan, psikolojik sorunlar yaşayan Mesut A. geçtiğimiz hafta da aynı hastanede eski kız arkadaşını görmeye izin verilmemesi üzerine 2. katta bulunan koridorun penceresini açıp intihar etmek istemişti.