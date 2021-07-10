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Kahraman kasiyer hırsızlık girişimini engelledi
Nevşehir’de bir markete girerek alışveriş süsü veren gaspçı, kasiyere silah tutarak kasayı soymaya kalktı. Genç kızın silaha karşı direnmesinin ardından gaspçı marketten kaçarak uzaklaştı.
Asayiş 10.07.2021, 12:29
Nevşehir’de bir markete girerek alışveriş süsü veren gaspçı, kasiyere silah tutarak kasayı soymaya kalktı. Genç kızın silaha karşı direnmesinin ardından gaspçı marketten kaçarak uzaklaştı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ise kısa süre sonra markete gasp için giren 22 yaşındaki İ.Y. yakalayarak gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Y. gasp suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.