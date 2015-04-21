İşçileri Taşıyan Kamyonet Direğe Çarptı: 7 Yaralı

Elazığ’da karayollarında çalışan taşeron işçilerin bulunduğu kamyonetin yoldan çıkarak direğe çarpması sonucu 2’si ağır 7 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, Elazığ-Keban karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Yücel Dilekçi idaresindeki 21 AB 445 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada araçta bulunan karayollarında taşeron işçi olduğu öğrenilen 7 kişi yaralandı.Yoldan geçen diğer sürücüler kazayı görerek durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulanslarla olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 7 kişiyi kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.