İşçi-müteahhit Kavgasında Silahlar Konuştu: 6 Yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde, cezaevi inşaatında çalışan işçiler ile müteahhit firma görevlileri arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Tarsus’un Ali Fakı Mahallesi’nde yapımı devam eden Bölgesel Kapalı Cezaevi’nde çalışan işçiler ile yapımı üstlenen firmanın müteahhitleri arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, duvar işçileri alacakları oldukları gerekçesiyle müteahhit firma görevlileriyle sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine firma sahibi Aydın O.’nun oğlu olduğu belirtilen Hatip O. (25) çıkardığı silahla ateş açtı.Açılan ateş sonucu, işçilerden Ramazan Sunar (36), Erol Sunar (27), Muharrem Sunar (26), Mehmet Sunar (41), karşı taraftan olan Bayram O. (18) ve Yılmaz O. (33) çeşitli yerlerinden yaralandılar.Yaralanan Ramazan Sunar (36), Erol Sunar (27), Muharrem Sunar (26), Mehmet Sunar (41), Tarsus Devlet Hastanesi’ne, Bayram O. (18) ve Yılmaz O. (33) ise Medical Park Tarsus Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, firma sahibi Aydın O. ve oğlu Hatip O.’yu gözaltına alındı.Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.