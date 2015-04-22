Hırsızları Lastik İzi Ele Verdi

Bartın’da tomruk çalan şahıslar olay yerinde bıraktıkları lastik izleri sayesinde bulundu.Edinilen bilgiye göre, Bartın Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Bartın merkeze bağlı Topluca köyünde istiflenen çam tomrukları gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Olayın ortaya çıkmasının ardından Bartın İl Jandarma Komutanlığı istihbarat ekipleri tarafından hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay yerinde bulunan araç lastiklerini inceleyen jandarma ekipleri, olası araçların listesini çıkarttı. Daha sonra yol güzergahında bulunan güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtlarını da inceleyen jandarma görevlileri, hırsızlık için kullanılan araçları tespit etti. Olaya karışan iki aracın Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde yaşayan Y.E. ve M.G. isimli şahıslara ait olduğunu belirleyen ekipler, çalınan tomrukların da S.M. isimli şahsa ait kereste atölyesine satıldığını tespit etti. Zanlıların başka il sınırları içerisinde yaşaması nedeniyle alınan izinlerin ardından yapılan operasyonda araç sahipleri Y.E. ve M.G. ile birlikte hırsızlığa karıştığı tespit edilen A.S. isimli şahıslar gözaltına aldı. Zanlılar yapılan sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.