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Film izler gibi intihar girişimini izlediler
Nevşehir’de Bir İş Merkezine Çikan Genç İntihar Girişiminde Bulunurken Olayı İzleyen Vatandaşların İse Adeta Film İzler Gibi İntihar Girişimini İzlemesi Dikkatlerden Kaçmadı.
Asayiş 10.01.2020, 14:17
Nevşehir’de bir iş merkezine çıkan genç intihar girişiminde bulunurken, vatandaşların olayı film izler gibi seyretmesi dikkat çekti.
Nevşehir’de bir iş merkezinin en üst katına çıkan bir genç intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri isminin Yunus K. olduğu öğrenilen genci ikna etmeye çalışırken, çevrede toplanan vatandaşlar olayı film izler gibi seyretti.
Polis ekipleri tarafından aşağı indirilen Yunus K., emniyete götürüldü.