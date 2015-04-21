Eşini Neden Bıçakladığını Hatırlamadığını Söyledi

Adana’da eşini 3 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan kocanın, "Eşimi neden bıçakladığımı hatırlamıyorum, o an ne yaptığımı bilmiyorum" dediği öğrenildi.Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Kemal V. sabahleyin çocuklarını okula gönderdikten sonra eşi Nur V.’yi bıçaklayıp yaraladı. Kadın, çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, koca Mustafa Kemal V. ise polis gelince teslim olmayıp pompalı tüfek çekti. Polis içeri girmek isteyince de kapıya ateş etti. Olay yerine takviye gönderilen özel harekat polisi ise kısa sürede kocayı etkisiz hale getirdi.Mustafa Kemal V., Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Burada yapılan ilk sorgusunda zanlının, "Eşimi mi bıçakladım hatırlamıyorum, neden bıçakladım onu da hatırlamıyorum o an ne yaptığımı bilmiyorum" dediği öğrenildi.Zanlı daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı sorgulanmak için tekrar emniyete götürüldü.