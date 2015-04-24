Eşini Bıçaklayıp Polise Direnen Şahsın Bıçaklama Gerekçesi Şok Etti

Adana’da, eşini bıçaklayarak ağır yaralayan, kendisini almaya gelen polislere de direnen kocanın eşini, "Kalk ne çok yatıyorsun kalk da biraz çalış" dediği için bıçakladığı ortaya çıktı.Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi’nde 21 Nisan 2015 günü meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Kemal V. sabahleyin çocuklarını okula gönderdikten sonra eşi Nur V.’yi bıçaklayıp yaraladı. Kadın, çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, koca Mustafa Kemal V. ise polis gelince teslim olmayıp pompalı tüfek çekti. Polis içeri girmek isteyince de kapıya ateş etti. Olay yerine takviye gönderilen özel harekat polisi ise kısa sürede kocayı etkisiz hale getirdi.Mustafa Kemal V., Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Burada yapılan ilk sorgusunda zanlı ilk sorgusunda "Eşimi mi bıçakladım hatırlamıyorum, neden bıçakladım onu da hatırlamıyorum o an ne yaptığımı bilmiyorum" dediği öğrenildi. Ancak bir süre sonra kendisine gelen zanlının eşini sabahleyin çocukları okula gönderdikten sonra kendisine, "Kalk ne çok yatıyorsun, kalk da biraz çalış işe yara" dediği için bıçakladığını söylediği ortaya çıktı.Zanlı sorgusu tamamlandıktan sonra önce sağlık kontrolünden geçirildi, daha sonra ise adliyeye sevk edildi. Savcıya ifade veren zanlı tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.