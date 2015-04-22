Elektrikli Battaniyeden Yangın Çıktı

Sakarya’da bir evde elektrikli battaniyeden çıktığı öğrenilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi’nde 8030 nolu sokakta saat 22.00 sıralarında Cahit ve Murat Kaya’nın ikamet ettiği 3 katlı evin ikinci katında, yatak odasındaki elektrikli battaniyenin kısa devre yapmasıyla yangın çıktı. Durumu fark eden ev sakinleri, komşulardan ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı İtfaiyesi, yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, evdeki eşyaların kullanılmaz hale geldiği öğrenildi.