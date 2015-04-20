Elektrik Borcunu Ödeyemediğini İddia Eden Şahıs, Binaya Çıkıp Atlamak İstedi

Gaziantep’te, elektrik borcu olduğunu iddia eden bir kişi, Bölge Adliye Mahkemesi’nin en üst katına çıkarak intihar etmek istedi.Edinilen bilgiye göre, elektrik borcu olduğunu iddia eden 3 çocuk babası Cuma C. (37), Bölge Adliye Mahkemesi inşaatının üst katına çıkarak intihar etmek istedi. İnşaatta çalışan işçilerin fark etmesi üzerine polis ve itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken, şahsı ikna etmek için psikologa haber verildi. Şahıs, polis ve psikologun çabaları sonucu ikna edilerek indirildi. Polis tarafından emniyete götürülen şahsın, birikmiş elektrik borcunu ödeyemediği için binanın çatısına çıkarak intihar etmek istediği belirtildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.