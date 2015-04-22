Düğün Salonu Cinayetinde Ceza Yağdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, düğün salonu önündeki ölümlü kavgaya karışan sanıklara ceza yağdı.4 Mayıs 2014 tarihinde bir düğün salonu önünde iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Murat Torun’un ölümüne sebep oldukları iddia edilen sanıklarının yargılanması sona erdi. Tutuklu yargılanan 3 sanık, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi’nde son defa hakim karşısına çıktı. 3 sanık da beraatlerini istedi. Sanıklardan Halil K, “Bu olaya karıştığım için çok pişmanım. Husumetim yoktu. Beraatımı istiyorum” dedi.Sanıkların son sözlerini soran mahkeme heyeti kararını verdi. Cinayetle alakalı birinci şüpheli Halis K. müebbet ve 16 yıl ay 6 hapis, Rıza T. 21 yıl 6 ay hapis ve 2.4 bin TL para cezası, Salih G. ise 17 yıl hapis cezasına mahkum edildi.