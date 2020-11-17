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Boşanma davasında taraflar birbirine girdi: 4 yaralı
Nevşehir Adliyesinde boşanma duruşmasına giren bir çiftin yakınları adliye önünde birbirine girdi. Taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.
Asayiş 17.11.2020, 14:19
Nevşehir Adliyesinde boşanma duruşmasına giren bir çiftin yakınları adliye önünde birbirine girdi. Taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.
Polisin tarafları ayırmasının ardından, olay yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Ş.D. (45), M.A.B. (27). M.B. (22), ve C.M.B. (52) hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.Her iki tarafından da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.