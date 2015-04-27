Başkent’te Kaza Yapan Otomobil Alevler İçinde Kaldı

Başkent’te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpma sonucu, bir anda alevler içinde kalan otomobilin sürücüsü, son anda kendisini dışarı attı.Olay, saat 04.00 sıralarında Çankaya’da meydana geldi. Cinnah Caddesi’nde otomobiliyle seyir halinde olan Mustafa Kemer, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan yaya kaldırımını aşarak ağaca çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle, aniden yanmaya başladı. Sürücü Kemer, kısa sürede alev topuna dönen otomobilden son anda kendisini attı. Sürücü, kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, otomobilde ağır maddi hasar oluştu. Tanınmaz hale gelen otomobilin plakası bile tespit edilemedi.Kazayı gören vatandaşlar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler içinde kalan otomobile müdahale etmeye başladı. Otomobilin yanına güçlükle yaklaşan itfaiye erleri, yanan araçtaki küçük parlamalara rağmen alevleri kontrol altına aldı. Alevlerin söndürülmesinin ardından, soğutma çalışmalarına bir süre daha devam edildi. Bu sırada olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye götürdü. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının bittiği sırada, otomobilin çarptığı ağaçta bulunan projektör aydınlatmalarından duman çıkmaya başladı. Dumanı fark eden itfaiye erleri, ağaca köpük sıkarak müdahale etti.Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.