Bartın’da Uyuşturucu Operasyonu

Bartın’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 35 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlar Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan bir zanlı gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, ekipler merkezde şüphelendikleri G.K. isimli şahsı durdurmak isteyince polis ve şahıs arasında kovalamaca yaşandı. Kaçtığı sırada üzerinde bulunan uyuşturucu maddeleri yere atan şahıs kısa sürede yakalandı. Operasyonda 35 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.