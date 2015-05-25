Arı Sokan Şahıs Hayatını Kaybetti

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde arı sokması sonrası hastaneye kaldırılan bir kişi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, olay, Mudurnu’ya bağlı Hüsamettindere köyünde meydana geldi. Tarlada çalışan 45 yaşındaki Aydın Özden isimli şahsı arı soktu. Arı sokmasına karşı alerjisi olduğu anlaşılan Özden Mudurnu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aydın Özden, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.