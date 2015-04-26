Araçları Kundakladılar, Güvenlik Kamerasından Yakalandılar

Adana’da 4 kişi, bir haftada 5’i Oto Galericiler Sitesi’nde olmak üzere toplam 6 aracı kundakladığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şahısların araçları kundaklama anları ise iş yerlerinin güvenlik kamerasına takıldı.29 Mart ve 30 Mart’ta Oto Galericiler Sitesi’nde farklı iş yerlerine ait 5 otomobil, 6 Nisan’da ise Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi 2643 Sokak’ta Kemal Şeker’e ait bir otomobil kundaklandı.Olayla ilgili çalışma başlatan polis, iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, Oto Galericiler Sitesi’nin çitlerinden atlayarak arabaların yanına giren bir kişiyi fark etti. Kundaklamayı yapan şahsın yüzünün açık olduğu bir kare yakalayan polis, çevrede araştırma yapmaya başladı. Ekipler kısa süre sonra şahsın Hünkar İsmail İ. (19) olduğunu belirledi. Bu doğrultuda yola çıkan polis, bir kebapçı dükkanında çalışan Hünkar İsmail İ.’yi ve patronu Mustafa T. (45), Mustafa Y. (25) ve Ramazan Uğur A.’yı (25) gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.Oto Galericiler Sitesi’nde bir otomobilin kundaklanma anı işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüpheli şahsın otomobilin yanına geldiği, elindeki yanıcı cismi döktükten sonra ateşe verdiği görülüyor. Otomobil bir anda alev alırken, şüpheli hızla olay yerinden kaçıyor.