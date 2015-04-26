Alanya’da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Alanya’nın Dinek mevkii Yat Limanı Kavşağı’nda bir yakınının asker yemeğinden dönen Yusuf Şimşek’in kullandığı 53 DK 285 plakalı otomobil ile Ferdi Çakal’ın yönetimindeki 07 N 1404 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Ferdi Çakal, Yusuf Şimşek ve Şimşek’in kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Adil Sezen yaralandı. Yaralanan 3 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla Alanya’daki çeşitli hastanelere kaldırıldılar. Yusuf Şimşek, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Şimşek’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Alanya Belediyesi Mezarlığı Morgu’na kaldırıldı.