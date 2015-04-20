Akraba Cinayetinin Zanlısı Yakalandı

Gaziantep’te akrabasını öldürdüğü iddia edilen şahıs yakalanırken, cinayetin Facebook’ta paylaşılan bir fotoğraf yüzünden işlendiği iddia edildi.Edinilen bilgiye göre, geçen hafta Cuma günü Karşıyaka Mahallesi Düllük Caddesi üzerinde bulunan bir dernekte öldürülen Erkan Ergan’ın cinayet zanlısı olduğu iddia edilen akrabası Selahattin S. (33) polis tarafından yakalandı.Olay, geçen hafta Cuma günü meydana gelmişti. Karşıyaka Mahallesi Düllük Caddesi’ndeki bir dernekte Selahattin S. ile Erkan Ergan (36) arasında tartışma çıkmış, çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmüştü. Kavgada silahını çeken Selahattin S. akrabası Erkan Ergan’a ateş etmişti. Sırtına aldığı 3 mermiyle ağır yaralanan Erkan Ergan, kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olay sonrası firar eden Selahattin S. bir arkadaşının evinde yakalandı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şahıs, sorgusunun ardından adliyeye çıkarıldı. Kavganın, Selahattin S.’nin sosyal paylaşım sitesinde arkadaşlarıyla birlikte toplu halde çekilmiş bir fotoğrafı paylaşması üzerine yaşandığı, tartışmada Erkan Ergan’ın, Selahattin S.’ye “neden sevmediğim insanların fotoğrafını paylaşmışsın” dediği ve cinayetin bu nedenle işlendiği iddia edildi.