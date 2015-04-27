6 Yıldır Süren Davanın 33. Celsesinde Yine Karar Çıkmadı

2009 yılındaki muhtarlık seçimleri sırasında Van’da 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 17 sanığın yargılanmasına devam edildi.Güvenlik gerekçesiyle Zonguldak Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 33. celsesi görülen duruşmaya, sabah erken saatlerde tutuklu bulundukları Zonguldak Beycuma M Tipi Cezaevi’nden Zonguldak Adliyesi’ne getirilen tutuklu sanıklar Halis G., Kasım K., İkram B., Gürgin A. katıldı. Tutuksuz sanıklar Savcı B., Memduh K., Mehmet B. ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Tutuklu sanıklar davaya ilişkin savunmalarında bir değişikliğe gitmediklerini ve beraat talep ettiklerini söyledi.Sanıkların ve taraf avukatlarının savunmalarının ardından esas hakkındaki görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki görüşünün daha önce bildirdiği mütalaasıyla aynı olduğunu ifade etti. Duruşmanın 31. celsesinde, savcının mahkeme heyetine sunduğu mütalaada, sanıklar Halis G., Abdulhekim Y., Mehmet Kasım B., Ahmet A., Memduh K., Mustafa B., Tahir A., Kasım K., İkram B., Enver B., Gürgin A., Mehmet B. için fikir ve eylem birliği içerisinde, kan gütme saiki ile 3 kişiyi öldürmek suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve kan gütme saiki ile adam öldürmeye teşebbüs suçundan 6 kez ayrı ayrı 13 ila 20 yıl arası hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep ve mütalaa edilmişti. Diğer sanıklar Refika G., Recep K., Savcı B., Zeki B. ve İmdat B. için ise suça katıldıklarına ilişkin yeterli delil ve kanıt olmadığından ayrı ayrı beraat kararı verilmesi yönünde mütalaasını mahkeme heyetine sunmuştu.Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen dava 18 Mayıs 2015 tarihine ertelenirken, tutuklu sanıklar; Halis G., Kasım K., İkram B., Gürgin A.’nın tahliye taleplerinin reddine, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.OLAYVan’ın Erçek beldesine 10 kilometre uzaklıktaki 175 haneli, bin 350 nüfuslu Ilıkaynak köyünde yaşayan 3 aile arasında 29 Mart 2009’daki muhtarlık seçimi sırasında çıkan kavgada 1 kişi ölmüştü. Olayın ardından 26 Aralık 2009’da Van’dan köye giden ve içinde 9 kişinin bulunduğu iki otomobile uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu Aziz E., oğlu Eyüp E. ve İbrahim E. hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.