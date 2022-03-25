Poyraz'ın Selin'i kaçırmasının akabinde Mesut da peşlerine düşmüştür. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!

25 Mart - Cuma Kanal D Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem TEKRAR Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta? CANLI Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü TEKRAR Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta YAYINDA CANLI İZLE

16:00 Arka Sokaklar TEKRAR Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber CANLI Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar YENİ BÖLÜM DETAY

00:15 Üç Kız Kardeş TEKRAR Üç Kız Kardeş

02:30 Gelinim Mutfakta TEKRAR Gelinim Mutfakta

05:15 Küçük Ağa TEKRAR Küçük Ağa

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Arka Sokaklar 620. Bölüm Özeti

Kanal D’nin her Cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu hafta 620.bölümü ile izleyici ile buluşacak. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünün konusu ise şöyle; Kaydet Paylaş Selin, Ceren’i kurtarmak için kendini tehlikeli bir duruma sokar. Olaylardan haberdar olan Mesut, Selin’i bulmak için her şeyi göze alacaktır.

Mesut, Handan ve Cevat’ı Sakarya’dan kaçamadan yakalar. Bu sırada devreye Usmanoğlu aşiretinin büyük oğlu Seyit Usmanoğlu girecektir. Herkesin birbirini tanıdığı küçük bir mahallede Berke isimli bir çocuk arkadaşları ile parkta saklambaç oynarken kaçırılır. Ekibimiz insan tacirlerinin peşine düşerken mahallede yaşanan başka bir olay herkesi sarsacaktır. Arka Sokaklar yeni bölümü ile 25 Mart Cuma akşamı Kanal D’de...

Arka Sokaklar yeni bölümü ile 25 Mart Cuma akşamı Kanal D’de...

Kanal D’nin, 16 sezondur ekranda olan fenomen dizisi Arka Sokaklar, yeni bölümü ile ekrana geldi. Her Cuma akşamı izleyicisiyle buluşan dizinin yayınlanan bu bölümü yine zirvede yer aldı. Kaydet Paylaş Kanal D’nin, 16 sezondur ekranda olan fenomen dizisi Arka Sokaklar, yeni bölümü ile ekrana geldi. Her Cuma akşamı izleyicisiyle buluşan dizinin yayınlanan bu bölümü yine zirvede yer aldı Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı Arka Sokaklar, Kantar Medya’nın verilerine göre Total kategoride 7,49 reyting ve yüzde 16,77 izlenme payı alarak günün en çok izlenen yapımı oldu. Başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu ve Oya Okar’ın olduğu Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile Cuma akşamları Kanal D’de...