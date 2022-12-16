Kanal D’nin yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicinin gönlünde taht kuran fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölüm yayınlanmayacak.

Yapımını Erler Film’in üstlendiği, 17 sezondur ekrana gelen efsane dizi Arka Sokaklar 18 Kasım Cuma akşamı 638.bölümüyle izleyici ile buluşup, ardından bir süre sağlık arası verecek. Sayın Türker İnanoğlu’na geçmiş olsun dileklerimizi sunar, kendisine acil şifalar dileriz. Arka Sokaklar Yeni Bölüm Bugün Yayınlanmayacak...

Kanal D Yayın Akışı - 16 Aralık 2022

07:00 Küçük Ağa TEKRAR Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 O Kız TEKRAR O Kız

13:00 Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut YENİ BÖLÜM Aşk ve Umut

17:00 Hicran YENİ BÖLÜM Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber CANLI Kanal D Ana Haber

20:00 2012

23:15 2012

02:00 Gelinim Mutfakta TEKRAR

04:00 Arda'nın Mutfağı TEKRAR

05:00 Kavak Yelleri TEKRAR