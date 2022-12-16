Kanal D’nin yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicinin gönlünde taht kuran fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölüm yayınlanmayacak.
Yapımını Erler Film’in üstlendiği, 17 sezondur ekrana gelen efsane dizi Arka Sokaklar 18 Kasım Cuma akşamı 638.bölümüyle izleyici ile buluşup, ardından bir süre sağlık arası verecek. Sayın Türker İnanoğlu’na geçmiş olsun dileklerimizi sunar, kendisine acil şifalar dileriz. Arka Sokaklar Yeni Bölüm Bugün Yayınlanmayacak...
Kanal D Yayın Akışı - 16 Aralık 2022
07:00 Küçük Ağa TEKRAR Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 O Kız TEKRAR O Kız
13:00 Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut YENİ BÖLÜM Aşk ve Umut
17:00 Hicran YENİ BÖLÜM Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber CANLI Kanal D Ana Haber
20:00 2012
23:15 2012
02:00 Gelinim Mutfakta TEKRAR
04:00 Arda'nın Mutfağı TEKRAR
05:00 Kavak Yelleri TEKRAR