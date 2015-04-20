Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ)nün ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Eskrim Şampiyonası sona erdi. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada 43 üniversitenin kadın ve erkek takımları Epe, Flöre ve Kılıç kategorilerinde karşılaştılar.BEÜ Farabi Kampüsü Spor Salonu, 16-18 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen müsabakalarda takımların heyecanlı karşılaşmalarına sahne oldu. Karşılaşmalar sonunda Erkeklerde Epe kategorisinde birinci Selçuk Üniversitesi, ikinci İTÜ, üçüncü ODTÜ olurken Flörede Koç Üniversitesi birinci, ODTÜ ikinci, Girne Amerikan Üniversitesi üçüncü; Kılıçta ise Dumlupınar Üniversitesi birinci, ODTÜ ikinci, Ankara Üniversitesi üçüncü oldu. Bayanlarda ise Epede Gümüşhane Üniversitesi birinci, Kocaeli Üniversitesi ikinci, Selçuk Üniversitesi üçüncü; Flörede Zirve Üniversitesi birinci, Özyeğin Üniversitesi ikinci, Hacettepe Üniversitesi ise üçüncü oldu. Bayanlar Kılıç kategorisinde Ankara Üniversitesi birinci, Celal Bayar Üniversitesi ikinci, ODTÜ üçüncü olurken klasmana ilk kez bu yıl katılan Bülent Ecevit Üniversitesi Bayan Eskrim takımı, dördüncü Selçuk Üniversitesinin ardından on dokuz üniversite takımını geride bırakarak beşinciliği kazandı. Şampiyonada derece alan Üniversitelere ödülleri düzenlenen törenle taktim edildi.Şampiyonanın tamamlanmasının ardından bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer, “Bülent Ecevit Üniversitesinin son yıllarda çeşitli spor dallarında da ulusal ve uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapıyor. Öncelikle bize bu önemli görevleri veren Üniversite Sporları Federasyonuna teşekkür ediyorum. Türkiye Üniversiteler Arası Eskrim Şampiyonasını başarı ile tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şampiyonaya katılan tüm Üniversiteleri kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum. Şampiyonanın organizasyonunda görev alan tüm akademik ve idari personelimize de teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.