Kgd’den Basın İlan Kurumu’na Ziyaret

Karaelmas Gazeteciler Derneği yeni atanan Basın İlan Kurumu Müdürü Özer Akoğlu’na bir ziyaret gerçekleştirdi.KGD Başkanı Osman Sav, KGD Başkan Yardımcısı Mustafa Emen, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Zonguldak Temsilcisi Atilla Öksüz ve KGD Yönetim Kurulu üyesi Sevim Arı tarafından gerçekleştirilen ziyarette BİK Müdürü Akoğlu’na Zonguldak ve Zonguldak basını hakkında bilgiler verildi.Zonguldak’ta yerel basının gücünün çok fazla olduğunu bildiren KGD Başkanı Osman Sav yaptığı açıklamada, “Umarım müdürümüz Aydın’da gösterdiği başarıları burada da gösterir. İnşallah müdürümüz ile birlikte yerel basın olarak güzel işler yaparız. Bizler de Karaelmas Gazeteciler Derneği olarak Basın İlan Kurumu ile güzel işlere ortaklaşa imza atacağımızı düşünüyoruz. Birlik beraberlik sayesinde hem medyamıza hem Zonguldak’ımıza hizmet vermiş oluruz. Ben güzel işler çıkaracağımıza inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.KGD Başkanı Osman Sav’ın açıklamalarının ardından konuşan Zonguldak Basın İlan Kurumu Müdürü Özer Akoğlu Zonguldak’a gelmekten çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Daha önce Aydın’da görev yapıyordum. Yönetim kurumumuz bizim burada görev yapmamızı uygun gördü. Umut ediyorum ki daha önce yapılmış olan çalışmaların üzerine yeni şey katarak devam edeceğiz. Gazeteleri incelediğim zaman da gerçekten başarılı işlere imza atıldığını gördüm. Bu anlamda Zonguldak’ı kesinlikle küçümsemiyorum. Şimdiye kadar kat edilen yola inşallah biz de bir şeyler katabiliriz” şeklinde konuştu.