Vali Vekili Hüseyin Ergi başkanlığında gerçekleştirilen Kurul toplantısında İş-Kur ilk 3 aylık faaliyet raporu İl Müdürü Gönül Demirsu tarafından kurula sunuldu. Ayrıca toplantıda İş-Kur’un koordinatörlüğünde düzenlenecek olan “Meslek Tanıtım Günleri” etkinliği planlandı. Toplantı sonrası İş-Kur tarafından kurul üyelerine yemek verildi.
İl İstihdam Ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı
Zonguldak İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2015 yılı II. Olağan Toplantısı Emirgan Otelde gerçekleştirildi.Vali Vekili Hüseyin Ergi başkanlığında gerçekleştirilen Kurul toplantısında İş-Kur ilk 3 aylık faaliyet raporu İl Müdürü...
Zonguldak İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2015 yılı II. Olağan Toplantısı Emirgan Otelde gerçekleştirildi.
Vali Vekili Hüseyin Ergi başkanlığında gerçekleştirilen Kurul toplantısında İş-Kur ilk 3 aylık faaliyet raporu İl Müdürü Gönül Demirsu tarafından kurula sunuldu. Ayrıca toplantıda İş-Kur’un koordinatörlüğünde düzenlenecek olan “Meslek Tanıtım Günleri” etkinliği planlandı. Toplantı sonrası İş-Kur tarafından kurul üyelerine yemek verildi.
Vali Vekili Hüseyin Ergi başkanlığında gerçekleştirilen Kurul toplantısında İş-Kur ilk 3 aylık faaliyet raporu İl Müdürü Gönül Demirsu tarafından kurula sunuldu. Ayrıca toplantıda İş-Kur’un koordinatörlüğünde düzenlenecek olan “Meslek Tanıtım Günleri” etkinliği planlandı. Toplantı sonrası İş-Kur tarafından kurul üyelerine yemek verildi.
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