İl İstihdam Ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı

Zonguldak İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2015 yılı II. Olağan Toplantısı Emirgan Otelde gerçekleştirildi.Vali Vekili Hüseyin Ergi başkanlığında gerçekleştirilen Kurul toplantısında İş-Kur ilk 3 aylık faaliyet raporu İl Müdürü Gönül Demirsu tarafından kurula sunuldu. Ayrıca toplantıda İş-Kur’un koordinatörlüğünde düzenlenecek olan “Meslek Tanıtım Günleri” etkinliği planlandı. Toplantı sonrası İş-Kur tarafından kurul üyelerine yemek verildi.