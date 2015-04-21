Soğanda’dan Kutlu Doğum Haftası Mesajı

AK Parti Van İl Başkanı Av. Zahir Soğanda, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.Başkan Soğanda, yayınladığı mesajında, “Sevgili Peygamber Efendimizin doğumunun sene-i devriyesini idrak ettiğimiz bugünleri ‘Kutlu Doğum Haftası’ olarak kutlamak; kardeşlik, barış ve iyi ahlak gibi vazgeçilmez değerlerimizin hatırda tutulması için önem arz etmektedir. İnsanlık tarihi Resul-i Zişan’ın teşrifleriyle mana kazanabilmiştir. İnsanlığı cahiliye zindanından medeniyet aydınlığına kavuşturan O nura günümüzde her zamankinden daha fazla muhtaç bir haldeyiz. Peygamber Efendimizin dünyaya gelmesi ve yaşamı bizlere güzelliğin, hoş görünün, merhametin, mazlumun yanında olmanın, paylaşmanın, dostluğun, komşuluğun anlam bulması oldu. Hz. Muhammed’in hayatı ve yaşamı, affediciliği, insanları sevmenin ve insana saygı duymanın, dürüstlüğün, erdemli olmanın, bağışlayabilmenin, merhametin ve şefkatte sınır tanımayan boyutlarını insanlara en güzel örnek olarak sunar. Bu duygu ve düşüncelerle başta Vanlı hemşehrilerimiz olmak üzere ülkemizin ve İslam dünyasının Kutlu Doğum Haftası’nı kutluyor, tüm insanlık için barış, sevgi, kardeşlik ve huzurlu bir gelecek için fırsat olarak değerlendirilmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.