HDP’den Seçim Bürosu Açılışı

Halkın Demokratik Partisi (HDP) Van İl Başkanlığı tarafından seçim bürosu açılışı yapıldı.İlçe seçim bürolarının açılışını tamamlayan HDP Van İl Örgütü, bugün de Beşyol Meydanı’nda merkezi seçim bürosunu açtı. Seçim bürosunun açılışına HDP Van milletvekilleri Kemal Aktaş ve Nazmi Gür, DBP ve HDP il eş başkanları, Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Hatice Çoban ve ilçe belediyeleri eş başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Seçim bürosu açılışı öncesi bir araya gelen kalabalık, çalınan müziklere eşlik ederek halay çekti. HDP’li adayların halkı selamlamasının ardından bir konuşma yapan HDP Van İl Eş Başkanı Veysi Dilekçi, bugün burada demokrasiye, barışa ve özgürlüğe giden bir kapının açılışını gerçekleştirdiklerini ifade etti. HDP olarak ülkenin her kesimine barışı ve kardeşliği götürmek için yola çıktıklarını dile getiren Dilekçi, bu kervana tüm Türkiye halklarını davet ederek HDP saflarında birleşmeye çağırdı.Açılış töreni seçim bürosu kurdelesinin kesilmesi ve çekilen halaylarla son buldu.