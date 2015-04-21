AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda’dan Hasta Ziyareti

Adalet ve Kalkına Partisi (AK Parti) Van İl Başkanı Zahir Soğanda ve il yönetimi hastanesinde yatan hastaları ziyaret ederek hastalara geçmiş olsun temennisinde bulundular.AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda ve il yönetim kurulu üyeleri ile birlikte hastaneye giderek hasta ziyaretinde bulundular. Hastalara acil şifalar dileyerek karanfil dağıtan Soğanda, hastalar ve hasta yakınları ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.Hastalığın ve sağlığın insan için olduğunu ifade eden Soğanda, “Allah her şeyin hayırlısını versin. Hastanemizde tedavi gören tüm hemşerilerimize geçmiş olsun diyor, Allah’tan acil şifalar diliyorum. Tedavi gören hastalarımızı ziyaret ederek onlarla hemhal olmaya çalıştık. Hasta ve yakınlarına moral ve motivasyon vermek için ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Her zaman olduğu gibi biz hemşerilerimizin yanındayız. Görev yapılması gerekiyorsa, en başta insan sağlığı için, insan refahı ve huzuru ön planda tutularak yapılmalıdır. İhtiyaç duyulduğunda insanımızın iyi gününde ya da kötü gününde yanında olabilmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hasta olan kardeşlerimize Allah’tan acil şifa yakınlarına da sabır ve kolaylıklar diliyorum” dedi.Soğanda ve beraberindekiler, hastane başhekiminden hastane ve hastalar hakkında bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldı.