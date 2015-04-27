AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Muhammet Balta, Demirkırlar Sanayi Sitesi’ni Gezdi

AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Muhammet Balta, seçim çalışmalarını Trabzon Demirkırlar Sanayi Sitesi’nde esnaf ziyareti yaparak sürdürdü.Vatandaşların ve esnafın yoğun ilgisi altında ziyaretlerde bulunduklarını ifade eden AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Muhammet Balta, "7 Haziran öncesi alan taraması yapmış olduğumuz bu dönemde; esnaflarımızla yüz yüze görüşmek sureti ile kentin sorunlarını bizzat yaşayanlardan öğreniyoruz. Bugün de Trabzon ekonomisine, istihdama çok değerli katkı da bulunan Demirkırlar Sanayi Sitesi’ndeyiz. Esnafımızla bir araya geldik. Sorunlarını dinledik, sohbet ettik. Sanayi esnafımıza teşvikler verdik, birçok iyileştirme sağladık. Bundan sonra da 7 Haziran seçimlerinde sizlerin desteğine talip olmak için buradayız. Bütün esnafımıza Allah iş yoğunluğu versin. Esnaf ekonominin bel kemiğidir. Esnaf istikrarlı bir ekonomik ve siyasi ortamda yaşamayı sever. Esnafın yoğun olduğu ülkelerde gelir dağılımı dengede olur. Hepsine helal ve hayırlı kazanç diliyorum” dedi.“2002 yılında gerçekleşen devrimin, ikinci yarısı olarak kabul ettiğimiz 7 Haziran 2015 sonrasının da çok daha güçlü bir hale gelmesi gerekiyor” diyen Balta sözlerini şöyle sürdürdü:"7 Haziran kurucu liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olduğu, Ahmet Davutoğlu’nun Başbakan olduğu yeni bir dönemin milat noktası. Bu milat noktasında istikrarın sürmesini istiyoruz. Anayasayı değiştirecek şekilde iktidar çoğunluğunu yakalamamız gerekiyor. Anayasa değişikliği ülkenin tamamını ilgilendirse de esas itibariyle küçük esnafı daha fazla ilgilendiriyor. Kaynakların israfının adil olarak dağıtılması, hızlı hareket edilmesi, bürokratik engellerin kaldırılması esnafımız için çok önemli. Sizin verdiğiniz destekle biz bunu başaracağız. İlimizde vatandaşlarımız yaşanabilir ve gelişmiş bir kent beklentisi içinde. Biz de bu durum için büyük projelerimizi hayata geçirmekle beraber, bundan sonrasında beklentileri değerlendiren bir yapı ile proje üreteceğiz. Kentimizi kısacası hemşehrilerimiz ile birlikte yöneteceğiz ve geliştireceğiz.”