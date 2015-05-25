Samulaş Personeline Yüksekte Çalışma Ve Kurtarma Eğitimi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından teknik destek kapsamında SAMULAŞ personeline yönelik ‘Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitimi’ düzenlendi.6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince, SAMULAŞ teknik personeline Yüksekte Çalışma Eğitimi ve SAMULAŞ’ın operatörlüğünde işletme faaliyetinde bulunan teleferik tesislerinde görev yapan teknik personele Yüksekte Çalışma ve Kurtarma eğitimleri verildi.Bir firmanın eğitmenleri Serdar Düşünceli ve Mehmet Güney tarafından verilen teorik ve uygulamalı eğitimler toplam 4 gün sürdü. Teorik eğitimler SAMULAŞ’ın işletme ve depo binasında bulunan eğitim salonunda verilirken, uygulama eğitimleri ise SAMULAŞ park alanı ve teleferik tesislerinde yapıldı. Eğitim sonunda, SAMULAŞ’ta görev yapan 15 teknik personele yüksekte çalışma, 4 teknik personele de güvenli kurtarma eğitim sertifikası verildi.