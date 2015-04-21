OMÜ’lü Öğrencilerden Miniklere Bahar Şenliği Sürprizi

Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Murat Ağçiçek danışmalığında, 4. Sınıf C grubu öğrencileri Atakum ilçesine bağlı Sarayköy İlkokulu ve Ortaokulu’nda “Bahar Şenliği” adı altıda coşkulu bir etkinlik gerçekleştirdi.Etkinliğe öğrencilerin yanı sıra köy halkı da büyük ilgi gösterdi. Etkinlikler kapsamında resim yarışması, tiyatro, müzik, dans, boyama etkinlikleri, ana sınıfı drama gösterileri gerçekleştirildi. Etkinliklerde öğrenci topluluklarından OMÜ Tiyatro Kulübü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencileri de çeşitli gösteriler yaptı. Tam bir bayram havasında geçen etkinlikler sonunda, resim yarışmasında ödüle layık görülen eser sahiplerine ödülleri verildi. Ayrıca, bütün öğrencilere resim boyama malzemeleri dağıtıldı.