Şeyh Edebali Camii İnşatı Tekrardan Başladı

Adapazarı İlçesi Yenikent Bölgesi’nde 2012 yılında temeli atılan 10 bin cemaat kapasiteli Şeyh Edebali Camisinin inşaatına tekrardan başlandı.Sakarya Valiliği resmi daireler kampüsü yanında 12 bin metrekare yüzölçümü ile Sakarya İl Müftülüğüne devredilen Şeyh Edebali Camii’nin inşaatı maddi imkansızlıklar nedeni ile durmuştu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Doç. Dr. Ayşenur İslam’ın maddi destekleri ile cami inşaatı Pazartesi itibariyle yapılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı ve Cami Yardım ve Yaşatma Derneği Başkanı Çiğdem Erdoğan Atabek ile birlikte yapılan imza töreni sonrası çalışmalar daha da hız kazandı. Demirlerin temizlenmesi ile başlanan inşaatta ekipler aralıksız çalışmaya devam ediyor.300 gün içinde bitirilmesi planlanan caminin içinde 5 bin kapalı alan 5 bin açık alan olmak üzere 10 bin cemaatlik namaz kılma yeri, Cami müştemilatında kuran eğitimi bölümleri, konferans salonu, kütüphane, kapalı otopark, Yemekhane, kafeterya, kreş, spor salonu, hanımlara özel bölümler, ihtiyaca göre duş mekanları, cenaze hizmetlerinin verildiği mekan ve morg bulunacak.