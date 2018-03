SAÜ Mehter Takımı Kuruldu

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) bünyesinde Mehter Takımı kuruldu.SAÜ BESYO Rekreasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Nedim Çetin koordinatörlüğünde kurulan mehter takımı, gönüllü olarak seçilen bölüm öğrencilerinden oluşuyor. Kısa sürede hazırlıklarını tamamlayan takım, SAÜ’de 1-3 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘Disiplinlerarası I. Uluslararası Spor, Eğitim ve Sağlık Bilimleri Kongresi’nde de sunum yapacak.Kurulan Mehter Takımının Türkiye’de bir ilk olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Hasan Nedim Çetin amaçlarının İmparatorluk mirası olan mehteri tüm dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi. Mehterin tarihi ve kültürel bir zenginliğimiz olduğunu belirten Prof. Dr. Çetin “Türkiye’de birçok kurumun mehter takımı var. Ancak bu işi akademik olarak ele alıp inceleyen ve bu doğrultuda takım oluşturan ilk biz olduk. Türkiye’de üniversite bünyesinde kurulan başka bir mehter takımı yok” ifadelerini kullandı. Mehterin Türkiye’de ilk kez Sakarya Üniversitesi’nde ders olarak okutulduğunun altını çizen Çetin, “Mehterin ders olarak konulmasını fikrini Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Elmas’a açtığımda çok olumlu karşıladı. Önce BESYO’da seçmeli ders olarak koyduk. Büyük ilgi görmesi üzerine tüm üniversitede seçmeli ders haline geldi” diye konuştu. Mehter üzerine çalışmalar yaptığını belirten Çetin, mehterin sadece bir müzik faaliyeti olmadığını, aynı zamanda bir spor olduğunu söyledi. Düzenlenecek uluslararası kongrede bu noktanın altını çizeceklerini belirten Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mehterin biyomekanik analizini yaptık. 1-3 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceğimiz Uluslararası Kongrede bunu anlatacağız. Tabiri caizse kongrenin yıldızı mehter olacak. Mehteri tüm dünyaya anlatacağız. Türkiye’de ilk defa üniversitemizde verilmeye başlanan mehter dersi ve buna bağlı olarak kurduğumuz Mehter Takımı üniversitemizin ve ülkemizin tanıtımı açısından büyük yararlar sağlayacak.” Mehter Takımı projesinin geçici bir proje olmadığını belirten Çetin, “Takıma aldığımız öğrenciler genellikle alt sınıflardan. Çok fazla talep var. İlerleyen günlerde gösteriler yapacağız. Öte yandan burada yetişecek öğrencilerimiz mezun olduklarında gittikleri her yerde mehter takımları kurabilecek ve yönetebilecek beceriyi kazanacaklar. Bu sayede ülkemizin her yerinde mehter yaygınlaşabilecek” diye konuştu.Mehter Takımının çalışmaları hakkında bilgi veren Takım Çalıştırıcısı Arş. Gör. Cuma Ece, çok kısa sürede takımın gösteri yapabilecek düzeye eriştiğini söyledi. Günde 8 saatin üzerinde prova yaptıklarını belirten Ece, öğrencilerin büyük bir fedekarlıkla çalıştıklarını söyledi. Mehter takımında olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten öğrenciler, ilk kez böyle bir deneyim yaşadıklarını vurguladılar. “Mehter takımı çok farklı bir ortam” diye konuşan Rekreasyon 1. sınıf öğrencisi Emre Kaya, tarihi yeniden yaşadıkları duygusuna kapıldıklarını ifade etti. Mehterin en önemli enstrümanlarından olan kösü (büyük davul) çalan Rekreasyon 3. sınıf öğrencisi Eren Şahin de “Ben kös çalıyorum. İşin içinde biraz da şov var. Haliyle biraz yorucu oluyor. Ancak mehter çalarken kendimizden geçiyoruz, hep burada olmak, çalmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Daha önce hiç böyle bir deneyim yaşamadığını belirten Rekreasyon 2. sınıf öğrencisi Oğuzcan Sarı “Mehter takımındayken ecdadımızı düşünüyoruz. Onların ne zorluklar yaşadığını, hangi duygular içinde olduğunu hissetmeye çalışıyoruz. Mehter takımında olmak çok güzel bir duygu” diye konuştu. 